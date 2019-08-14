В Воронеже могут отдать в концессию парки «Дельфин» и «Танаис»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-14T13:15:01+03:00

Один из скандалов в парке "Танаис" был связан с аттракционами. Фото: из архива «КП»

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На заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городской администрации зашла речь о судьбе двух воронежских парков – «Дельфин» (улица Переверткина, 7) и «Танаис» (ул. Олеко Дундича, 2).

- Наша задача привлечь к решению этой задачи и частные инвестиции. Если у нас получится передать в концессию парк «Дельфин», то следующим будет «Танаис», - сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Надо сказать, что эти два парка в принципе похожи по степени освоенности. И в «Танаисе», и в «Дельфине» пока есть только асфальтовые дорожки и лавочки. Правда, в парке Советского района несколько повеселее - там пока еще действуют несколько аттракционов.

- Приход инвестора должен помочь обустроить инфраструктуру двух парков, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа. – Концессия по сравнению с арендой предусматривает более жесткий контроль со стороны администрации. Перед инвестором ставится четкая задача, он должен выполнить определенные пункты «дорожной» карты по благоустройству парков, а не только заниматься извлечением прибыли. После определенного количества времени, который будет прописан в документах, «Дельфин» и «Танаис» отдадут назад в собственность города.

Напомним, в последние годы в «Танаисе» разразилось сразу несколько скандалов – с так пока и не состоявшимся демонтажем четырех аттракционов, кафе и так и не состоявшимся строительством ледового дворца (против этого активно выступили общественники). В «Дельфине» ничего подобного не было.

ИСТОЧНИК KP.RU