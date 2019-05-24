Позиция воронежского "Танаиса": "Если мы уйдем из парка, там будет пустырь"

24 мая стало известно, что Арбитражный суд Воронежа удовлетворил требования муниципалитета о демонтаже группы аттракционов в парке «Танаис». Мы попросили директора ООО «Танаис» Петра Гульбина прокомментировать это решение.

- Однозначно, мы будем его обжаловать. Очень много вопросов не было рассмотрено. В частности, есть четыре аттракциона, которые нужно признать капитальными сооружениями. Они были построены до принятия градостроительного кодекса в 1994 году. Сносить капитальные сооружения просто так нельзя.

«Мы оказались ненужными»

Петр Гульбин продолжает:

- Тогда, в 1994 году, городу не хватало финансов на уход за зелеными насаждениями. Были заключены договоры об аренде всех парков, кроме «Динамо». Коммерческие структуры осуществляли свою прямую деятельность и одновременно ухаживали за территорией, поддерживали инфраструктуру. В то время мы получили договорные отношения на конкурсной основе, и все обязательства выполняли. А сейчас оказались ненужными. Без особой на то причины.

Договор аренды, перезаключенный в 2010 году, был расторгнут на том основании, что мы якобы разместили кафе на пересечении Комарова и Южно-Моравской. Но его установил его, фактически, сам город - выписав разрешения третьим лицам. А вменили это нам.

Отметим, что кафе было снесено в 2017 году после проверки прокуратуры. У владельца отсутствовали документы на земельный участок. При этом право собственности на здание было зарегистрировано в Росреестре в 2014 году. Как отмечают в прокуратуре, на основании незаконного решения суда.

- Мы выступили с предложением. Раз не выполняем требования по содержанию всей территории в 21 га, давайте заключим договор аренды на землю под аттракционами. Провели расчет, уточнили площадь этой территории, по максимуму оценили рыночную стоимость – и получили отрицательный ответ, - сообщает Петр Гульбин.

«Будет второй «Орленок»

В мэрии аттракционы парка называют «морально и физически устаревшими». Мы попросили прокомментировать это заявление.

- Нет такого понятия, как «старые» аттракционы. Есть «опасные» и «безопасные», - отмечает Петр Гульбин. - На территории «Танаиса» присутствуют аттракционы разного возраста. В том числе свежие, которые мы купили прямо перед судебными тяжбами. Все аттракционы освидетельствуются лицензированной организацией. Они абсолютно безопасны. И тому есть документальное подтверждение.

Мы в этом бизнесе с 1989 года. (В этом году могли бы отмечать юбилей.) Никаких несчастных случаев не было. Мы знаем, что такое безопасность.

Отмечу, что между нами и администрацией города сохраняется имущественный договор на три аттракциона – «Светофор», «Орбита», «Солнышко». Документ действует до 2023 года. В прежнем виде мы должны проработать до конца сезона, а после – до 2023 - останутся только эти три аттракциона.

Аттракционы парка "Танаис".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Петр Гульбин продолжает:

- Что будет после? Для строительства аттракционов открытого типа нужны сотни миллионов. Но в нашем регионе это низкорентабельный бизнес. Аттракционы успешно работают там, куда дети приезжают на отдых – в Анапе, в Сочи. Думаю, в парке два-три года будет просто пустое место. Люди будут приходить на пустырь. Яркий пример – «Орленок». До 2013 года там размещались аттракционы. Потом их оттуда убрали решением суда. И сколько уже было концепций развития, а воз и поныне там. Жителям Центрального района приходится ехать в Северный или Советский, чтобы покатать детей на аттракционах.

«Расплата за ледовый центр»

Сергей Зоркин, юрист, представляющий интересы «Танаиса», делится своим мнением:

- То, что происходит сейчас с «Танаисом» – это расплата за сохранение озелененных территорий. У всех на слуху конфликт в Екатеринбурге, где местные жители вышли на защиту сквера. В Воронеже подобные события происходили в 2015 году, когда предлагалось построить в парке ледовый центр.

Напомним, что против появления спортивного объекта высказались активисты. Неоднократно воронежцы выходили на митинги и даже отправили открытое письмо губернатору.

Фото: "Вконтакте".

- К счастью, власти города тогда смогли разглядеть абсурдность ситуации, - продолжает Сергей Зоркин. - А сначала единственным препятствием стал договор аренды парка с ООО «Танаис».

Решение о строительстве объекта было подготовлено в 2013 году и согласовано тогдашним главой ДИЗО Максимом Увайдовым, сегодня работающим в Москве, и главным архитектором Антоном Шевелевым, позднее попавшим в колонию. Позиция, которую тогда занял «Танаис», не позволила начать работы. Директор высказался против прокладки коммуникаций к будущему сооружению. Этого никто не простил.

А потом запустился механизм, который сегодня остановить уже нельзя. Последовали многочисленные проверки, к которым подключили даже Контрольно-счетную палату. За время от расторжения договора аренды было 19 судебных разбирательств.

Есть ли у властей утвержденная программа реконструкции парка, согласованная с жителями Воронежа? А между тем, ранее была подготовлена петиция. Около четырех тысяч воронежцев подписались за сохранение парка «Танаис» в прежнем виде. Но ответ властей был формальным. И тут возникает странное явление. Если сто человек выходит на улицу и крушит заборы, то реакция следует сразу. А если четыре тысячи человек выражает свое мнение законным путем, собирая подписи, то остаются не услышанными, - заключает Сергей Зоркин.

Напомним, ранее мэр Вадим Кстенин рассказывал, что у властей есть концепции развития парков «Дельфин» и «Танаис». Что касается последнего, у предпринимателей, которые пока не называются, есть интерес к развитию этой зеленой зоны в рамках концессионных соглашений.