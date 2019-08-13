На «проклятом» участке трассы «Дон» в Воронежской области - опять огромная пробка
Сервис Яндекс.Пробки вновь показал, что трасса «Дон» возле села Лосево Павловского района забита машинами. На этот раз пробка тянется на расстояние около 30 километров. Скорость движения на запруженных автомобилями участках – не более 10 км/час.
Водители, вынужденные проезжать это место, особенно страдают от пробок летом, когда отпускники едут на юг. Возможно, ситуация улучшится с вводом в строй дороги в обход Лосева и Павловска. Ее строительство планируют завершить весной 2020 года.
Дорога забита на протяжении около 30 километров.Фото: Яндекс.Пробки
Вообще дорожная ситуация в Павловском районе очень напряженная. Часто происходят смертельные ДТП. Напомним, 10 августа «Лада» выехала на встречную полосу и протаранила три иномарки и мотоцикл «Хонду». Водитель, устроивший это месиво из машин, и мотоциклист погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU