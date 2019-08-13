На «проклятом» участке трассы «Дон» в Воронежской области - опять огромная пробка

СЕГОДНЯ 19:20 2019-08-13T19:21:46+03:00

- Ну. когда же мы поедем? Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Сервис Яндекс.Пробки вновь показал, что трасса «Дон» возле села Лосево Павловского района забита машинами. На этот раз пробка тянется на расстояние около 30 километров. Скорость движения на запруженных автомобилями участках – не более 10 км/час.

Водители, вынужденные проезжать это место, особенно страдают от пробок летом, когда отпускники едут на юг. Возможно, ситуация улучшится с вводом в строй дороги в обход Лосева и Павловска. Ее строительство планируют завершить весной 2020 года.

Дорога забита на протяжении около 30 километров.Фото: Яндекс.Пробки

Вообще дорожная ситуация в Павловском районе очень напряженная. Часто происходят смертельные ДТП. Напомним, 10 августа «Лада» выехала на встречную полосу и протаранила три иномарки и мотоцикл «Хонду». Водитель, устроивший это месиво из машин, и мотоциклист погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU