Появились фото страшного ДТП в Воронежской области, где погибли двое мужчин

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-12T11:52:59+03:00

Так выглядел "Датсун" после аварии в фас. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На нем «Шкода» и «Датсун», от «Лады» практически ничего не осталось [фото]

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На сайте регионального ГУ МВД выложили фото аварии в Павловском районе на 653 километре трассы «Дон», случившейся в воскресенье, 10 августа, около восьми часов вечера. Там погибли водитель 12-й «Лады» (его личность сейчас устанавливают) и 29-летний житель Лискинского района, ехавший на мотоцикле «Хонда».

- На фото лишь две машины – «Датсун» с двух ракурсов и «Шкода», - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД регионального УМВД. – От «Лады» практически ничего не осталось, трудно даже идентифицировать машину.

Вид "Датсуна" в профиль.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У "Шкоды" смята правая часть капота.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, «Лада» вылетела на встречную полосу и врезалась в «Фольксваген-Джетта», «Датсун-Ондо» и «Шкоду-Октавия», а также в мотоцикл. Кроме двух погибших, в аварии трое были ранены. Это 34-летний водитель «Датсуна», житель Липецкой области и его 23-летний пассажир, а также 18-летняя девушка из Санкт-Петербурга, ехавшая в «Фольксвагене». 49-летний водитель немецкой иномарки, житель Северной столицы, и 23-летний житель Воронежской области, руливший «Шкодой», в аварии серьезных травм не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU