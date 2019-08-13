2019-08-13T16:29:23+03:00
Общество

Площадь Воронежского театра оперы и балета планируют расширить в три раза

Вместимость зала увеличат до тысячи человек
Юрий КОЗЛОВ
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Привычный облик оперного театра скоро должен сильно измениться.Привычный облик оперного театра скоро должен сильно измениться.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В областном правительстве рассказали о концепции реконструкции Воронежского театра оперы и балета. Ее утвердили на днях.

По новым планам, площадь театра расширят с 6 до 19 тысяч квадратных метров. В здании надстроят один этаж. Рядом с театром появится производственный корпус площадью около шести тысяч квадратных метров. Там будут проходить репетиции и разместят склад с декорациями. Появится больше зрительских мест – театр сможет вмещать до тысячи или даже чуть больше человек.

Проектно-сметная документация обойдется в 47 миллионов рублей. Подрядчика для ее разработки планируют начать искать осенью. А собственно к проектированию приступят уже в 2020 году.

Напомним, ранее в областном правительстве рассматривали три варианта: капремонт, реконструкция и строительство здания в новом месте. Затем губернатор Александр Гусев заявил, что переноса театра не будет. В итоге предпочтение отдали проекту так называемой глубокой реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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