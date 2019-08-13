На отремонтированном Северном мосту автомобилисты нашли выбоину

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-13T12:54:54+03:00

фото Мой и твой Воронеж

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Спустя несколько недель после открытия движения на отремонтированной части Северного моста (в направлении с правого берега на левый) воронежские автомобилисты обнаружили выбоину возле одного из деформационных швов. Новость мгновенно растиражировали в соцсетях. Горожане беспокоятся, что подобные дефекты могут появиться и в других местах.

В мэрии Воронежа заверили, что подрядчики устранят недоделки в срок, объект еще не сдан городу.

- Выявлен незначительный дефект покрытия из полимерной мастики на границе полосы движения в предшовной зоне На функционирование шва он не влияет и будет устранен подрядчиком до приемки работ, - сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Полностью открыть движение на Северном мосту обещали к 16 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU