2019-08-12T15:02:08+03:00
Общество

На одной из улиц Воронежа перекроют движение на 1,5 месяца

Нельзя будет проехать по небольшому участку Красноармейской
Юрий КОЗЛОВ
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Участок дороги, который перекроют, выделен красным цветом.Участок дороги, который перекроют, выделен красным цветом.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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С 8.00 16 августа до 20.00 29 сентября нельзя будет проехать по небольшому участку улицы Красноармейской (в районе дома № 15), сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. В течение полутора месяцев на этом месте будут трудиться работники АО «ДСК», которые поднимут асфальт и сильно разроют землю.

Напомним, в связи с матчами хоккейного клуба «Буран» традиционно перекроют часть улицы Карла Маркса. С 13.00 до 23.00 нельзя будет проехать от ледового дворца до перекрестка с улицей Революции 1905 года в следующие дни в 2019 году: – 6, 8, 10, 12 и 14 сентября; 8, 10, 12, 14, 28 и 30 октября; 1, 13, 15, 17 и 26 ноября; 12, 14, 16 и 18 декабря. В 2020-м перекроют движение 7, 9, 11, 25, 27 и 29 января, 8 февраля.

«Буран» теоретически может выйти в плей-офф. Тогда появятся и еще несколько дат перекрытия. Вот только надежды на это немного: наш хоккейный клуб давненько не баловал болельщиков удачным выступлением в первенстве ВХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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