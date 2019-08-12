2019-08-12T13:40:25+03:00
Общество

В дни домашних матчей ХК «Буран» в Воронеже будут перекрывать улицу К.Маркса

Расписание игр на этот и 2020 год
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежская мэрия предупреждает горожан о периодическом перекрытии автомобильного движения около ДС «Юбилейный» на участке улицы к.Маркса от ледового дворца до перекрестка с улицей Революции 1905 года. Вводится эта мера для безопасности горожан и в связи с обращением директора АНО «Хоккейный клуб «Буран», в дни домашних игр воронежской дружины с 13:00 до 23:00.

В 2019 году домашние игры в чемпионате ХК «Буран» проведёт:

– 6, 8, 10, 12 и 14 сентября;

– 8, 10, 12, 14, 28 и 30 октября;

– 1, 13, 15, 17 и 26 ноября;

– 12, 14, 16 и 18 декабря.

В 2020 году:

– 7, 9, 11, 25, 27 и 29 января;

– 8 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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