Асфальтобетонный завод, засыпавший людей пылью в селе под Воронежем, закрыли

СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-08T15:44:08+03:00

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Неожиданное продолжение получила история с асфальтобетонным заводом. Напомним, на летевшую с предприятия пыль и сильный шум жаловались жители села Новоживотинное Рамонского района, и ближайших к нему дач. Владелец территории, где расположено производство, руководитель ООО «Строительная группа» Алексей Радченко был несколько удивлен, что этот вопрос получил широкое обсуждение именно сейчас:

- Дело в том, что выброс пыли был еще в конце июня. На производстве не поставили фильтры, и действительно, несколько дней наблюдалась такая картина. Приезжали сотрудники Роспотребнадзора, областного департамента природных ресурсов и экологии, представители прокуратуры. В итоге санитарные врачи приняли решение закрыть производство. Фильтры уже поставили, и по идее можно было бы работать дальше. Но требуют согласовать санитарную зону вокруг предприятия. Надо учесть, что на самом деле это не завод, а одна лишь мобильная сборная установка, хотя и весьма тяжелая – весит около 60 тонн. Ее вполне реально демонтировать и собрать в другом месте. Возможно, арендаторы так и сделают. Так что на данный момент никакой угрозы окружающей среде просто нет – производство стоит больше месяца. И почему именно сейчас подняли шумиху, непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU