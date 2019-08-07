Жители села под Воронежем жалуются на завод, засыпающий их пылью

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-07T14:32:47+03:00

Предприятие расположено всего в 100 метрах от жилья [фото]

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Жителям села Новоживотинное Рамонского района и дачникам садоводческих товариществ «Мечта», «Василек», «Дон», «Автомобилист», «Одуванчик» больше года не дает покоя асфальтобетонный завод на улице Шоссейной. Предприятие заработало в 2018 году. По словам людей, с ранней весны и до поздней осени завод сильно пылит, выбросы оседают на домах, машинах, деревьях и растениях. А шум от установки, дробящей щебень, не дает спать.

- Асфальтобетонные заводы – это производственные объекты второго класса опасности. Санитарно-защитная зона предприятия должна составлять не менее 500 метров. Фактически же оно находится в 100 метрах от жилых домов. Мы вынуждены ежедневно слушать грохот, дышать угарным газом, диоксидом азота и серы, сажей, - рассказала председатель правления садового товарищества «Мечта» Галина Шашурина.

Асфальтобетонный завод "достает" местных жителей не только пылью, но и шумом.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Активисты регионального отделения ОНФ приехали в Новоживотинное в день, когда завод не работал. Но справедливость жалоб людей подтверждали покрытые желтоватым налетом листья деревьев. Местные жители показали общественникам фотографии засыпанных пылью машин и подоконников. Они также сняли на мобильник, как одна из установок предприятия начинает сильно пылить: желтоватое облако распространяется на сотни метров, накрывает значительную территорию садоводческого товарищества «Мечта».

Люди рассказали, что неоднократно обращались за помощью в надзорные органы, просили провести внеплановую проверку на предприятии, но безуспешно.

- Непонятно - как вредное производство вообще получило разрешение на ввод в эксплуатацию в черте населенного пункта? От дороги на лице Шоссейной его отделяют лишь заросли кустарника. Ограждение по периметру отсутствует. Любой человек можем свободно зайти на территорию, изобилующую опасными производственными объектами. Грубые нарушения просто бросаются в глаза, - сообщил руководитель регионального исполкома ОНФ в Воронежской области Никита Панов.

По итогам рейда общественники направили обращения в Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру и региональный департамент природных ресурсов и экологии. Активисты просят надзорные органы проверить работу завода на соответствие санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU