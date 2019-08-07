2019-08-07T10:58:18+03:00
Общество

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1.5 п.п
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Предложение распространяется на все продукты из линейки потребительских кредитов: потребительские кредиты без обеспечения, потребительские кредиты под поручительство и потребительские кредиты на рефинансирование кредитов. Минимальная ставка будет доступна на суммы от 300 тысяч рублей для потребительских кредитов без обеспечения и под поручительство, и на суммы от 500 000 для потребительских кредитов на рефинансирование. Получить кредит по ставке, сниженной в рамках акции, могут все категории заемщиков.

По потребительским кредитам без обеспечения при сумме заемных средств от 300 тыс. до 1 млн руб. ставки составляют от 11,4% до 16,4% для зарплатных и пенсионных клиентов Сбербанка, и от 12,4% до 16,4% для остальных клиентов. По кредитам свыше 1 млн руб. ставки для тех, кто получает зарплаты и пенсии на счета в Сбербанке, составят от 11,4% до 12,4%, а для остальных заемщиков, — от 12,4% до 13,4%.

- Нам важно предоставлять своим клиентам удобные финансовые инструменты, которые позволят реализовать намеченные планы с меньшей платежной нагрузкой. Понижение минимальной ставки по потребительским кредитам является логичным ответом на повышенный сезонный спрос на данный продукт, который наблюдается в конце лета и начале осени. Так, в прошлом году, спрос на потребительские кредиты, которые брали наши клиенты в августе и сентябре был на 14 % процентов выше, чем в первые два месяца лета, - рассказал управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» ПАО Сбербанк Сергей Широков.

Подать заявку на потребительский кредит можно в отделении банка, в веб-версии интернет-банка или мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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