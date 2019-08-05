На авиашоу в воронежском аэропорту выступит группа высшего пилотажа «Русские Витязи»

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-05T14:07:51+03:00

Они поразят вас маневрами на истребителях «Су-27П» и «Су-27УБ»

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Стали известны некоторые подробности дня открытых дверей, который пройдет в международном аэропорту Воронежа 24 августа с 10.00 до 17.00. Напомним, мы уже рассказывали о стилистике предстоящего праздника, которая выбрана в связи с присвоением нашей воздушной гавани имени Петра I.

Воронежцев и гостей города также же ждет шоу от знаменитых «Русских Витязей» - авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России, обладателей ряда мировых рекордов.

- Летчики выполнят групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях «Су-27П» и «Су-27УБ». В 2016 году группа начала эксплуатацию новых самолетов «Су-30СМ». Это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса «тяжелый истребитель» серийного образца. Приходите, это будет незабываемо, - отмечают в пресс-службе международного аэропорта Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU