В воронежском аэропорту устроят авиашоу в стилистике времен Петра I

СЕГОДНЯ 17:34 2019-07-30T17:47:27+03:00

Вы сможете посмотреть на выступления асов, полетать в аэротрубе и оценить трюки байкеров

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24 августа воронежцев приглашают на День открытых дверей в международный аэропорт. С 10.00 до 17.00 вы сможете погрузиться на три столетия назад, когда под Воронежем зарождался военно-морской флот, обеспечивший России выходы к Черному морю и Балтике. Тема, как объяснили в пресс-службе, выбрана в связи с присвоением международному аэропорту Воронеж имени Петра I.

Откроют для гостей праздник корабельных дел мастера. Вас ждет ярмарка петровских ремесел на привокзальной площади: свое мастерство продемонстрируют кузнецы, плотники, скорняки, швеи и другие мастера.

- Современные «скоморохи» будут развлекать «мирской люд» повсеместно. Торговля в сувенирных и товарных лавках продлится весь день, а летние трактиры с утра начнут соперничать друг с другом в разнообразии угощений по принципу: «Хлеб на стол – так и стол престол», - обещают организаторы.

Чарующие трюки в небе продемонстрируют пилотажные группы «Первый полет», «Колибри» и летчики воздушно-космических сил. А в перерывах взлеты и посадки будут выполнять рейсовые пассажирские самолеты. К слову, специальные машины для их обслуживания пройдут парадом и выстроятся на перроне, так что детвора сможет примерить на себя роли водителя или механика. Также ожидаются полеты в аэротрубе и трюки байкеров.

Вход на территорию аэропорта будет свободным, но нужно будет пройти процедуру досмотра. Для перевозки посетителей предусмотрены спецавтобусы. Автовладельцы же смогут оставить машины на бесплатных стоянках.

ИСТОЧНИК KP.RU