2019-08-04T17:03:43+03:00
Общество

В местах заторов на трассе «Дон» в Воронежской области работают волонтеры

Они рассказывают, как объехать пробку, где отдохнуть и отремонтировать машину
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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В Воронежской области на участке трассы «Дон» в Павловском районе, где в селе Лосево в период отпусков образовались традиционные заторы, дежурят волонтеры из Федерации автомобильного спорта Воронежской области. Люди в ярких оранжевых костюмах помогают водителям, попавшим в пробку: подсказывают, как объехать затор, де найти место для отдыха или ремонта автомобиля. Кроме того волонтеры следят за соблюдением правил дорожного движения и скоростного режима.

- В случаях необходимости или неисправности автомобиля, опыт работы маршалов на всероссийских соревнованиях позволяет дать не только профессиональный совет водителю, но и оказать практическую помощь в сложившейся ситуации, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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