2019-07-26T13:57:00+03:00
Авто

Путепровод на 9 Января обойдется воронежским властям на 21 миллион дешевле

Определен подрядчик, который будет выполнять ремонт
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Виадук давно требует масштабного ремонтаВиадук давно требует масштабного ремонтаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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«Региональная строительная компания» будет ремонтировать проблемный воронежский виадук на 9 Января. Об этом стало известно после публикации аукционной документации.

Фирма запросила за свои услуги менее 690 млн. руб. При этом другой участник торгов, СМУ-90, выставил 693 млн. руб. Начальная цена контракта составляла более 710 млн. Иными словами, властям города удалось сэкономить более 21 миллиона рублей.

В мэрии обещали, что после выбора подрядчика станет известно, получится ли провести работы без полной остановки движения на путепроводе. Ждем новостей!

Ранее губернатор отметил, что после ремонта на виадуке будет больше полос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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