2019-07-10T14:52:44+03:00
Общество

После ремонта на воронежском виадуке на 9 Января станет больше полос

Губернатор предложил закончить работы раньше
Станислав ШЕВЧЕНКОВиктор ПАВЛОВ
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Виадук давно требует масштабного ремонта.Виадук давно требует масштабного ремонта.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Губернатор Александр Гусев заявил, что ремонт воронежских виадуков на улицах 9 Января и Ленина может закончиться не в 2020, а в 2019 году.

- В этом году там работы должны начаться и, скорее всего, завершиться, - приводит слова главы региона ТАСС. - Без этих транспортных артерий мы в городе просто не сможем двигаться. На виадуке на 9 Января будет расширение полос, и фактически полностью пройдет его замена, а на улице мост короче, работ меньше.

Отметим, что подрядчики для ремонта обоих виадуков до сих пор не определены. Как сообщают в городской администрации, конкурсные процедуры должны пройти в конце июля.

- До определения подрядной организации и начала работ по реконструкции путепроводов достаточно трудно говорить о предельных объемах возможного сокращения сроков их проведения, - подчеркивают в мэрии.

Начальная стоимость контракта в случае с путепроводом на 9 Января составляет 710 миллионов рублей, на Ленина - 251 миллион рублей. Главная сложность во время реконструкции заключается в том, что работы можно будет вести только в перерывах между проходом поездов.

- По предварительному обследованию путепровода на 9 Января, потребуется полное закрытие движения. При ремонте конструкции могут не выдержать, если по ним будет ездить транспорт, - ранее сообщил заместитель руководителя городского управления дорожного хозяйства Иван Селиверстов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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