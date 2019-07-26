2019-07-26T12:20:47+03:00
Авто

У Северного моста в Воронеже собралась огромная пробка

Проблемы наблюдаются на Остужева и 25 Января
Виктор ПАВЛОВ
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Вот так выглядел проблемный участок в 12.15.Вот так выглядел проблемный участок в 12.15.
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Участок от остужевского кольца до Северного моста, а также 25 Января до той же точки замерли в пробках. Скорость движения на первом упомянутом отрезке не превышает 7 км/ч, на втором - 3 км/ч. Ситуацию усугубляют мелкие ДТП.

В соцсетях автомобилисты делятся, что могло стать причиной таких заторов. Одни указывают на погоду, другие - на изменения в схеме движения на Северном мосту. Напомним, в ночь с 25 на 26 июля строители перешли с правой стороны на левую. Иными словами, движение в обе стороны сейчас идет по тем полосам моста, по которым раньше добирались с правого берега на левый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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