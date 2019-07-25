Ночью в Воронеже изменится схема движения на Северном мосту

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-25T12:08:49+03:00

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В ночь с 25 на 26 июля будет "переключено" движение на Северном мосту, сообщают в мэрии Воронежа. Строители перейдут с правой стороны на левую. Переместятся барьеры и дорожные знаки, будут смонтированы сигнальные фонари. Изменения пройдут с полуночи до часу ночи.

- В это время трафик будет небольшим, - заметил вице-мэр Сергей Петрин. - Для перехода будут задействованы три экипажа ГИБДД, которые кратковременно остановят поток и проведут автомобилистов на другую половину моста. С должной подготовкой в итоге это займет 10-15 минут. Тем не менее, водителям в любом случае рекомендуем быть аккуратными и внимательными в этот период.

По заявлению мэра Вадима Кстенина, 16 августа - крайний срок, чтобы полностью завершить работы на Северном мосту и в ночь открыть движение.

ИСТОЧНИК KP.RU