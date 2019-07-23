2019-07-23T15:09:51+03:00
Общество

Появится прямой самолет "Воронеж - Пхукет"

Чартерные рейсы откроются зимой
Виктор ПАВЛОВ
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Рейсы откроют зимой.Рейсы откроют зимой.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Тайский остров Пхукет свяжет с Воронежем прямое авиасообщение. Компания "Пегас Флай" запустит чартерные рейсы зимой этого года. Первый вылет запланирован на 19 декабря.

Как сообщают организаторы сообщения, купить билеты можно будет только вместе с туристической путевкой от "Пегас Туристик". Крылатым автобусом станет "Боинг-767". Программа продлится до конца апреля 2020 года.

Пхукет приобрел известность как морской курорт благодаря уникальным пляжам. Они достаточно широкие, протяженные. Покрыты белым мелким песком.

Добавим, что с 30 декабря из воронежского аэропорта можно будет добраться и в индийский штат Гоа. Полетную программу откроют авиакомпания "Роял Флайт" и туроператор "Корал Тревэл".

ИСТОЧНИК KP.RU

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