Появится прямой самолет "Воронеж - Пхукет"
Тайский остров Пхукет свяжет с Воронежем прямое авиасообщение. Компания "Пегас Флай" запустит чартерные рейсы зимой этого года. Первый вылет запланирован на 19 декабря.
Как сообщают организаторы сообщения, купить билеты можно будет только вместе с туристической путевкой от "Пегас Туристик". Крылатым автобусом станет "Боинг-767". Программа продлится до конца апреля 2020 года.
Пхукет приобрел известность как морской курорт благодаря уникальным пляжам. Они достаточно широкие, протяженные. Покрыты белым мелким песком.
Добавим, что с 30 декабря из воронежского аэропорта можно будет добраться и в индийский штат Гоа. Полетную программу откроют авиакомпания "Роял Флайт" и туроператор "Корал Тревэл".
ИСТОЧНИК KP.RU