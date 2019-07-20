2019-07-20T13:42:35+03:00
Общество

В Воронеже вновь открывают чартерные рейсы на Гоа

Улететь с индию, можно будет уже этой зимой
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Сухой сезон на Гоа как раз длится с середины декабря по февральСухой сезон на Гоа как раз длится с середины декабря по февральФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

С 30 декабря 2019 года из воронежского аэропорта вновь можно будет добраться на Гоа. Полетную программу откроют авиакомпания Royal Flight и туроператор Coral Travel. В Индию жители нашего региона будут летать на лайнерах Boeing 757-200. Этот самолет способен вместить 235 пассажиров.

Чартерная программа продлится до 27 марта. При этом уже сейчас можно забронировать перелет, правда, только вместе с туром.

Гоа - самый маленький среди штатов Индии. Там типичный субэкваториальный климат с резко выраженным сухим и влажным сезоном. Сухой сезон как раз длится с середины декабря по февраль. В это время суточные колебания увеличиваются и составляют 10-15 °C. Ночью температура составляет около 20 °C, а днем — около 31 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежском заповеднике пройдет День памяти Василия Пескова
В Воронежской области казах украл в купе у попутчика тысячу долларов и 500 сирийских фунтов
В Воронеже пропал мужчина с шрамом на лице
Очередная жительница Воронежа попала под «чары» мошенников
В Воронежской области водитель сбил 18-летнего мотоциклиста и сбежал
Воронежский «Факел» арендовал защитника из команды Премьер-лиги
Для воронежцев открыли специальную телефонную линию по медицинским вопросам
Новая дружба обернулась для воронежца пропажей телефона
В Воронежской области вырастет кадастровая стоимость земель
Три четверти воронежцев поддерживают создание профессиональной армии в России
Женщина, упавшая со второго яруса Северного моста в Воронеже, осталась жива
24 земельных участка и четыре дома пытался спрятать воронежский депутат
В Воронежской области полицейский-рыбак спас утопающего
Продавец несуществующих автомобилей из Воронежской области отделался штрафом в 40 тысяч рублей
Воронежских дорожников и руководителей элитного поселка призвали к ответу за шум
В Воронежской области отлов безнадзорных животных смогут контролировать общественники