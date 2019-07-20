В Воронеже вновь открывают чартерные рейсы на Гоа
С 30 декабря 2019 года из воронежского аэропорта вновь можно будет добраться на Гоа. Полетную программу откроют авиакомпания Royal Flight и туроператор Coral Travel. В Индию жители нашего региона будут летать на лайнерах Boeing 757-200. Этот самолет способен вместить 235 пассажиров.
Чартерная программа продлится до 27 марта. При этом уже сейчас можно забронировать перелет, правда, только вместе с туром.
Гоа - самый маленький среди штатов Индии. Там типичный субэкваториальный климат с резко выраженным сухим и влажным сезоном. Сухой сезон как раз длится с середины декабря по февраль. В это время суточные колебания увеличиваются и составляют 10-15 °C. Ночью температура составляет около 20 °C, а днем — около 31 °C.
ИСТОЧНИК KP.RU