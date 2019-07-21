Дагестанский трюкач терзал воронежских предпринимателей

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-21T15:42:24+03:00

Обманщик показывал вот эту "корочку". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Наглость высочайшего уровня. Так можно охарактеризовать действия 62-летнего мужчины из далекой Махачкалы, который представлялся сотрудником Роспотребнадзора. Он заходил в магазины, проводил "проверки" и находил "нарушения", а потом требовал денег. Так было, например, в Таловском районе.

Недавно сотрудники полиции открыли новые факты из "трудовой биографии" мужчины. 14 декабря прошлого 2018 года он заглянул, в магазин, находящийся в селе Гремячье. Посмотрел документацию, проверил срок годности продукции и указал на недостатки. И признался, что готов закрыть на них глаза, если получит деньги.

Полицейские считают, что пострадавших от действий мошенника может быть немало. А потому всех, кто с ним столкнулся, просят звонить 7(473)2759096, 2511216, либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU