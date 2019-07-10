2019-07-10T15:07:23+03:00
Происшествия

Лжесотрудник Роспотребнадзора из Махачкалы «кошмарил» предпринимателей в Воронежской области

Он требовал с них денег, чтобы не составлять устрашающие акты
Олег ИВАНОВ
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Вот такая "корочка" открывала многие двери перед мужчинойВот такая "корочка" открывала многие двери перед мужчинойФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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62-летнего уроженца Махачкалы подозревают в совершении серии мошенничеств в отношении индивидуальных предпринимателей Воронежской области.

По версии следствия, мужчина в апреле пришел в продуктовый магазин, расположенный в поселке Таловая. Он представился волонтером Роспотребнадзора, и предъявил удостоверение, в соответствии с которым, якобы, имел право следить за соблюдением прав потребителей.

Мошеннико сообщил 55-летней хозяйке торговой точки, что продукты не соответствуют стандартам качества и документации имеется ряд нарушений. «Контролер» потребовал 7 тысяч рублей за то, что данные сведения не будут переданы в контролирующий орган.

Аналогично он «заработал» денег в Эртильском, Таловском и Хохольском районах. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас «сотрудник Роспотребнадзора» находится под стражей.

Люди, пострадавшие в результате обмана лжесотрудника могут обратиться по телефонам: (8473)2759096, 251-12-16, либо 02 (с мобильного 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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