В Воронежской области отлов безнадзорных животных смогут контролировать общественники
По новому региональному закону, организации, осуществляющие отлов животных без владельцев, будут нести ответственность за их жизнь и здоровье, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Новации прописаны также для системы содержания безнадзорных животных, а также потерявшихся питомцев.
Председатель регионального парламента напомнил, что ранее Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными. Часть полномочий по данному документу закрепляются за региональными властями.
ИСТОЧНИК KP.RU