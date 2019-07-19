2019-07-19T17:07:32+03:00
Общество

В Воронежской области отлов безнадзорных животных смогут контролировать общественники

По новому региональному закону, организации, осуществляющие отлов животных без владельцев, будут нести ответственность за их жизнь и здоровье, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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pixabay.compixabay.com
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Новации прописаны также для системы содержания безнадзорных животных, а также потерявшихся питомцев.

Председатель регионального парламента напомнил, что ранее Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными. Часть полномочий по данному документу закрепляются за региональными властями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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