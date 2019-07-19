2019-07-19T15:02:27+03:00
Спорт

На чемпионат мира в Токио поедет скалолаз из Воронежской области

Дмитрий Попов вошел с состав сборной России
Юлия ДИДЕНКО
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Скалолаз из Воронежской области Дмитрий Попов вошел в состав сборной России. Спортсмен поедет на чемпионат мира в Токио, где представит родной регион в дисциплине «трудность». Об этом сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России в пятницу, 19 июля.

Чемпионат мира пройдет с 11 по 22 августа. В состав команды вошли 13 мужчин и 11 женщин. Скалолазы сразятся с представителями других стран в различных дисциплинах, а лучшие из них смогут поучаствовать в первых в истории скалолазания Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году.

Напомним, в марте 2019 Дмитрий Попов стал «серебряным» призером чемпионата России в дисциплине «трудность», уступив только Евгению Зазулину из Калининградской области. Также скалолаз выполнил норматив мастера спорта, что и позволило ему попасть в список кандидатов в сборную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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