Воронежские скалолазы завоевали четыре медали на домашнем чемпионате и Кубке России

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-15T15:58:29+03:00

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В четверг, 14 марта, завершились чемпионат и Кубок России. Соревнования проходили в Воронеже.

В личных соревнованиях наш скалолаз Дмитрий Попов стал «серебряным» призером чемпионата России в дисциплине «трудность», уступив только Евгению Зазулину из Калининградской области.

На Кубке России в многоборье еще один воронежский спортсмен Сергей Лужецкий стал третьим. Серебро у Вадима Тимонова из Санкт-Петербурга, золото – у Николаю Яриловца из Москвы.

В командном мужском зачете Дмитрий Попов, Михаил Черников, Сергей Лужецкий и Арсений Акимов завоевали «серебро». Победила команда из Калининградской области.

В общем командном зачете в дисциплине «лазание на трудность» спортсмены Воронежской области завоевали «золото». Причем обошли скалолазов из обоих столиц - Санкт-Петербурга и Москвы.

- В этом году на соревнованиях – колоссальная конкуренция. Результаты наших спортсменов были для меня неожиданными, - подвел итоги соревнований главный тренер сборной команды Воронежской области по скалолазанию Владимир Маламид. - Не помню, в каком году мы в последний раз становились первыми в командном зачете, но обойти бурно развивающийся в технике Санкт-Петербург и сильную команду Москвы многого для нас стоило. Дмитрий Попов выполнил норматив мастера спорта, что весьма значимо, и попал в список кандидатов в сборную России. Сергей Лужецкий неудачно для себя выступил во всех дисциплинах, однако для первых его соревнований, спустя год восстановления после травмы, «бронза» в олимпийской дисциплине - вполне хороший результат.

ИСТОЧНИК KP.RU