Воронежца, специально сбившего курсанта МЧС, лишили водительского удостоверения

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-18T15:05:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 18 июля, Ленинский районный суд рассмотрел и удовлетворил иск прокуратуры о прекращении действия права на управление транспортными средствами Вячеслава Дмитриенко, которого обвиняют в покушении на убийство курсанта института МЧС. Напомним, 1 апреля этого года «Мерседес», за рулем которого сидел Дмитриенко, на полном ходу снес курсанта, стоявшего у здания института МЧС. Парень с травмами попал в больницу.

После того, как видео ДТП попало в интернет, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, поскольку на записи отчетливо видно, что водитель не только не пытается уйти от наезда на человека, а наоборот выруливает ему в спину.

Сейчас Дмитриенко находится в изоляторе. Суд продлил ему заключение до 9 сентября, несмотря на протесты его мамы – в прошлом руководителя поликлиники и депутата. Женщина в суде заявила о том, что ее сын болен и по состоянию здоровья не может находиться за решеткой. Представленные родительницей справки о недугах обвиняемого на решение суда о продлении срока заключения, однако, не повлияли. Зато в решении о лишении прав на вождение автотранспорта сыграли решающую роль. Суд поддержал требование прокурора: с такими заболеваниями Дмитриенко не может садиться за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU