2019-07-15T18:17:48+03:00
Общество

Воронежцам предлагают пополнить «коробки храбрости»

Они помогают детям перебороть страх перед посещением врачей
Анастасия БИРЛЕВА
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фото: https://vk.com/dobryakivrnфото: https://vk.com/dobryakivrn
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Воронежцев призывают принять участие в долгосрочной акции «Коробка Храбрости». Ее цель - сбор новых детских игрушек небольшого размера для наполнения контейнеров, которые установлены в процедурных кабинетах больниц. Из них дети могут выбрать себе подарок в награду за смелость.

Эту всероссийскую акцию проводит Благотворительный фонд «Клуб Добряков». Воронеж присоединился к ней больше года назад. И она действительно помогает маленьким пациентам преодолеть страх, а медперсоналу облегчает работу, ведь дети перестают капризничать. В итоге довольны все: и малыши, и их родители, и доктора.

На данный момент есть шесть коробок - две в ОДКБ № 1 и четыре в ОДКБ № 2.

- Игрушки мы собираем новые, цена не имеет значения. Важно, что, пока ребенок копается в коробке и выбирает подарок, он находит себе какое-то занятие. А врачи в это время делают все, что нужно, - рассказала координатор воронежского отделения БФ «Клуб добряков» Екатерина Лукина. - Бывает, что нам фонд передает какие-то деньги, и тогда я сама покупаю игрушки. Мы стараемся, чтобы они были разнообразными - на все возраста. Когда вещи дарят спонсоры, я формирую наборы. Что-то докупаем, чтобы не повторялось.

Согласно требованиям, нужны новые пластиковые и деревянные игрушки (книжки, фломастеры, мозаики, погремушки и др.), но не мягкие или стеклянные. Хотя в травмпункте берут любые, потому что детей надо отвлечь.

Пополнить «коробки храбрости» можно по следующим адресам:

- магазин «Твоя полка» (ул. Плехановская, 31);

- магазин «Рукоделиум» (Ленинский пр-т, 96а) с 10.00 до 19.00;

- детский сад Greenkindom (бульвар Олимпийский, д. 14).с 8.00 до 12.00 (пн - пт), предварительно позвонив по телефону +7(920) 425-27-27;

- детский развивающий клуб «Кубик Рубик» (ул. Красноармейская, 21а);

- магазин «НаследникЪ Выжанова» (ул. Плехановская, 9 и ул. Лизюкова, 6Б);

- Игростройка «Мой конструктор» (ТК «Пятью Пять», ул. Березовая Роща, 1а, второй этаж, с 11.00 до 20.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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