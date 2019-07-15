2019-07-15T13:09:41+03:00
Общество

В Воронежской области похоронили бойца, самолет которого нашли в болоте

На момент гибели Тимофею Кульневу было 27 лет
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото организаторов.Фото организаторов.
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В Воронежской области перезахоронили останки красноармейца Тимофея Петровича Кульнева - старшего стрелка-радиста бомбардировщика ДБ-3, погибшего 7 августа 1941 года. Его самолет сбили над болотом в Новгородской области. На момент гибели Тимофею Кульневу было 27 лет.

В прошлом году машину обнаружили поисковики отряда "Пирамида". Останки бойца подняли со дна болота. Перезахоронение прошло в селе Семилуки (не путать с городом). Завершилась церемония минутой молчания, салютом и возложением цветов и венков к могиле героя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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