В Воронежской области похоронили бойца, самолет которого нашли в болоте

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-15T13:09:41+03:00

На момент гибели Тимофею Кульневу было 27 лет

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области перезахоронили останки красноармейца Тимофея Петровича Кульнева - старшего стрелка-радиста бомбардировщика ДБ-3, погибшего 7 августа 1941 года. Его самолет сбили над болотом в Новгородской области. На момент гибели Тимофею Кульневу было 27 лет.

В прошлом году машину обнаружили поисковики отряда "Пирамида". Останки бойца подняли со дна болота. Перезахоронение прошло в селе Семилуки (не путать с городом). Завершилась церемония минутой молчания, салютом и возложением цветов и венков к могиле героя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Северном микрорайоне Воронежа нашли останки 15 красноармейцев. Предстоит провести экспертизу по опознанию бойцов. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU