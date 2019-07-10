В Северном микрорайоне Воронежа нашли останки 15 красноармейцев

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-10T12:11:35+03:00

Найденная во время раскопок звезда. Кадр видео "КП".

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В Воронеже обнаружили захоронение красноармейцев. Коммунальщики наткнулись на останки во время работы над траншеей на улице Хользунова. Тогда пригласили поисковый отряд "Патриот".

Представители этой организации нашли останки пятнадцати красноармейцев. Из земли достали десять медальонов, звезду с фуражки офицера, патроны.

- Предположительно, бойцы погибли летом 1942 года. Имеются серьезные повреждения черепа, костей, - рассказывают поисковики. - В дальнейшем пройдет экспертиза по опознанию этих людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/719382" frameborder="0"></iframe> Под Воронежем найдены останки 15-ти военнослужащих времён Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU