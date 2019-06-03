Кладбище, которого нет. Участок на левом берегу Воронежа вновь оказался в центре строительного скандала

Такая уж судьба у этого места на Придаче - постоянно попадать в сводки новостей. Сначала под угрозой уничтожения оказалась Рождественская церковь - над ней буквально зависли ковши экскаваторов. Рабочие успели разрушить алтарную часть.

Храм Рождества Христова на Придаче.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Справедливости ради, мало кто помнил, что непримечательное строение в промзоне - старейшее (1795 г.) из сохранившихся зданий левобережной части Воронежа. В советское время оно использовалось в качестве склада и решительно потеряло всякое сходство с храмом.

После выступлений общественников демонтаж приостановили. После этого собственник территории – строительная компания «Выбор» - передала церковь епархии. «При покупке земельного участка мы не предполагали, что здание на его территории - бывший храм», - пояснили тогда в компании.

И вот общественники снова забили тревогу. Раскапывается старинное кладбище, которое когда-то располагалось рядом с храмом.

- Останки воронежцев выкопаны, сложены в мешки, в ямах видны ниши от выдернутых из земли гробов. Как вам эта история? На территории кладбища планируется строительство жилого дома, - сообщают в общественном движении «Архдозор».

"Наша цель - чтобы останки не попали в мусор"

Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» запрещает строительство на месте кладбищ. Цитируем ст. 16 ч.6: «Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения».

Чтобы прояснить ситуацию, мы отправили запрос в адрес компании-застройщика, а перед этим связались с председателем правления поискового объединения «Дон» Михаилом Сегодиным. Под его руководством и ведутся работы по извлечению останков.

- Сейчас мы проводим защитные раскопки. Их цель – чтобы останки просто не попали в мусор при строительстве. Для памятника историко-культурного наследия, которым является Храм Рождества Христова, существует охраняемая зона. Это требование соблюдается. Отмечу, что далеко не вся территория, где идут работы, попадает под кладбище – только процентов 15. Эта зона была полностью застроена. Одно время тут располагался таксопарк - мы нашли основания гаражей, следы мазута, запчасти машин и так далее. В другое время тут был шарикоподшипниковый завод.

Кстати, как отметили в мэрии, участок приобретался нынешним владельцем у другого частного лица. В муниципальной собственности он никогда не был. Иными словами, застройщик покупал участок со складами и гаражами, а не церквами и кладбищами.

Фото "Архдозора" с места событий.

"Юридического обременения нет"

Михаил Сегодин продолжает:

- Мы обнаруживаем фрагментарные захоронения, которые не были уничтожены – в основном, военного и послевоенного времени. Тогда в течение какого-то периода этот погост был центральным городским кладбищем. У нас есть данные, что во время войны тут похоронили командира отделения. Мы ищем именно это захоронение. Но не бросаем и другие останки. Впоследствии совместно с епархией они будут с почестями перезахоронены на одном из гражданских кладбищ Воронежа.

Наш собеседник также отметил, что погостом эту зону назвать нельзя:

- Это уже очень давно не кладбище. Территория была отдана под застройку, прошла все торги, историко-культурную экспертизу.

Александр Никитин, ответственный секретарь «Общества по охране памятников истории и культуры», так комментирует ее результаты:

- Мы нашли тот самый документ, по которому старинный погост на Димитрова, 51 при церкви Рождества Христова не был признан объектом культурного наследия. Это акт государственной историко-культурной экспертизы, проведенной в ноябре 2017 года. Она проводилась по результатам четырех шурфов. Было обнаружено восемь могильных ям. Это свидетельствует о большой концентрации погребений и сохранности самих могил. Из документа: «Выявленное на участке обследования на основании архивных данных и археологических исследований кладбище 20-30 годов XX века не может быть отнесено к объектам археологического наследия». Дело в том, что археология изучает все, что старше ста лет. Но там должен быть центр кладбища, ядро которого относится к XVII- XVIII векам. А специалистам во время экспертизы попались только поздние захоронения. В данный момент юридического обременения на эту территорию нет. Если только моральное...

Могильная плита, найденная вблизи храма в 2015 году.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Краевед, председатель общественного совета при департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской области Ольга Рудева рассказывает:

- Все это наследие послереволюционного времени, когда кладбища объявили буржуазными пережитками и начали возводить на их месте различные развлекательные объекты. Вспомним парк Живых и мертвых, построенный на месте Митрофаньевского кладбища, дворец спорта «Юбилейный», размещенный на месте дворянского – Чугуновского – погоста. Кстати, недавно рядом с ним выросли еще два дома. Терновое кладбище на Девичке (район улицы Сакко и Ванцетти - прим.) частично сохранилось, но на его участке – спортплощадка школы. Наконец, около Успенской церкви на Ленинском проспекте лет тридцать назад просто разрыли захоронения. Все останки увезли.