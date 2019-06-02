Жилой комплекс "Кладбищенский". В Воронеже раскапывают старинные захоронения ради постройки дома

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-02T11:47:12+03:00

Работы идут в двух шагах от чудом спасенной церкви на Придаче

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Такая уж судьба у этого места - постоянно попадать в сводки новостей. Сначала под угрозой уничтожения оказалась Рождественская церковь на Придаче. Тогда воронежцам удалось отстоять достопримечательность. Теперь строители взялись за расположенное по соседству старинное кладбище.

- Останки воронежцев выкопаны, сложены в мешки, в ямах видны ниши от выдернутых из земли гробов. Как вам эта история? На территории кладбища планируется строительство жилого дома, - сообщают в общественном движении "Архдозор".

Отметим, что Федеральный закон "О погребении и похоронном деле" прямо запрещает строительство на месте кладбищ, какими бы старыми они не были. Цитируем ст. 16 ч.6: "Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения".

Оперативно получить комментарий предполагаемого собственника территории нам не удалось. Завтра в адрес компании-застройщика будет направлен запрос.

Фото "Архдозора" с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU