В Воронеже суд отказал в сносе паба «Гвозди» на улице Хользунова

СЕГОДНЯ 17:54 2019-07-12T17:54:16+03:00

Впрочем, вряд ли на этом история закончится

Изменить размер текста: A A

Арбитражный суд Центрального округа отказал в сносе паба «Гвозди» на улице Хользунова, 46е. Кассационную жалобу на решение нижестоящих инстанций подавала мэрия Воронежа. Однако суд встал на сторону владельца ГК «Русский аппетит» Андрея Прытыкина. Впрочем, на этом история вряд ли закончится: до этого у администрации возникал ряд вопросов к законности других заведений предпринимателя.

В частности, этой весной 19-й арбитражный апелляционный суд рассматривал другую жалобу владельца группы компаний. Он пытался оспорить ранее полученное решение о сносе паба «Гвозди» на улице Маршала Жукова. Суд не удовлетворил ходатайство предпринимателя.

ИСТОЧНИК KP.RU