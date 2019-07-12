2019-07-12T17:54:16+03:00
Общество

В Воронеже суд отказал в сносе паба «Гвозди» на улице Хользунова

Впрочем, вряд ли на этом история закончится
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Центрального округа отказал в сносе паба «Гвозди» на улице Хользунова, 46е. Кассационную жалобу на решение нижестоящих инстанций подавала мэрия Воронежа. Однако суд встал на сторону владельца ГК «Русский аппетит» Андрея Прытыкина. Впрочем, на этом история вряд ли закончится: до этого у администрации возникал ряд вопросов к законности других заведений предпринимателя.

В частности, этой весной 19-й арбитражный апелляционный суд рассматривал другую жалобу владельца группы компаний. Он пытался оспорить ранее полученное решение о сносе паба «Гвозди» на улице Маршала Жукова. Суд не удовлетворил ходатайство предпринимателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцев предупреждают о возможных тумане, грозах и граде
В Воронеже по технической причине был остановлен поезд Анапа - Москва
В Воронеже банда подростков угнала из торгового центра пять скутеров
На выходных дорожники обновят пять улиц Воронежа
Обидчивый житель Воронежской области поджег автомобиль «Шкода Октавия»
Медики рассказали о состоянии людей, перевернувшихся в микроавтобусе в Воронежской области
В Воронеже началось благоустройство нового сквера «Чернавский» за 1,8 млн рублей
В Воронеже бывший первый вице-мэр ушел работать в Агентство по инновациям и развитию
Пять миллионов рублей потратят на электронные подписи для воронежских врачей
В Воронежской области выделят почти 220 млн рублей на капремонт многоквартирных домов – объектов культурного наследия
Под Воронежем может появиться предприятие по производству свежемороженого хлеба