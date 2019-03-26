В Северном микрорайоне Воронежа снесут паб "Гвозди"

СЕГОДНЯ 20:00 2019-03-26T20:00:09+03:00

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19-й арбитражный апелляционный суд закончил рассмотрение жалобы владельца группы компаний "Русский аппетит" Андрея Прытыкина. Последний пытался оспорить ранее полученное решение о сносе паба "Гвозди" на улице Маршала Жукова. Суд не удовлетворил ходатайство предпринимателя и постановил вернуть его жалобу. Теперь паб должен быть снесен в течение десяти дней.

Больше полутора лет продолжается рассмотрение дел, касающихся других заведений "Русского аппетита". Речь идет о кафе "Вермишель" на проспекте Революции и на Минской, пабе "Гвозди" на Хользунова. У властей возникли претензии, связанные с оформлением строений. Где-то удалось прийти к мировому соглашению, где-то продолжается обмен жалобами.

ИСТОЧНИК KP.RU