В Воронеже закрыли подпольный ликеро-водочный завод с тоннами контрафактного алкоголя

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-12T15:22:58+03:00

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Пять человек в возрасте от 25 до 51 года предстанут перед судом за незаконное производство алкоголя. Все они - создатели и "сотрудники" настоящего подпольного завода, который работал в Воронеже. Правоохранители закрыли "предприятие".

Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, полицейские и следователи СУ СК провели обыски в домах и квартирах подозреваемых. Нашли тонны спирта!

- Обнаружено и изъято около пяти тысяч литров готовой алкогольной продукции различных наименований, тысяча литров спиртосодержащей продукции, пять тысяч литров чистого спирта, - сообщают в полиции.

Фигурантам грозит до шести лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU