2019-07-12T10:24:17+03:00
Общество

Сбербанк проанализировал, как инвестирует молодежь

Интересуются ли молодые люди инвестициями и задумываются ли они о пенсии
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Количество молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет среди компаний Блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк постепенно растет. В «Сбербанк страхование жизни» их уже около 5%, в «Сбербанк Управление активами» - около 2% от всей клиентской базы, а их активы приближаются к одному млрд рублей. При этом за год количество молодых инвесторов увеличилось вдвое.

Подавляющее большинство молодых клиентов «Сбербанк страхование жизни» (93%) по программам накопительного страхования предпочитают делать ежемесячные взносы — в среднем 2719 рублей. Как правило, они хотят накопить около 300 тыс. рублей и собираются сделать это за 10 лет. Интересно, что девушек накопительное страхование жизни привлекает гораздо больше, чем юношей — в процентном соотношении их 70% к 30%.

Молодежь интересуется серьезными финансовыми инструментами. Более 80% клиентов самой молодой группы «Сбербанк Управление активами» инвестируют в облигации, что эквивалентно 58% их совокупных активов. 59% предпочитает акции (14% активов). Всего 2% вкладывает в недвижимость, но в активах эта доля составляет 13%. Ещё 3% клиентов 18–25 лет выбирают продукты с защитой капитала, что эквивалентно 15% активов. Молодые инвесторы могут выбирать сразу несколько видов финансовых инструментов, поэтому в сумме получается больше 100%.

Думает ли молодежь о пенсии? Ответ на этот вопрос был найден во время недавнего телефонного опроса, который прошел в восьми федеральных округах России по заказу АО «НПФ Сбербанка». Молодые люди в возрасте от 18–29 лет, которые откладывают на будущее, единогласно (100%) заявили, что начали задумываться о пенсионных накоплениях в возрасте до 25 лет.

Ожидания молодежи (18–29 лет) от предстоящей пенсии позитивнее, чем у респондентов постарше. 11% из опрошенных молодых людей рассчитывают после выхода на пенсию получать свыше 50 тыс. рублей в месяц. Доход от 15 тыс. до 20 тыс. рублей устроил бы четверть представителей этой возрастной группы, принявших участие в опросе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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