Таловцы зовут воронежцев на чайное шоу

СЕГОДНЯ 19:13 2019-07-11T19:30:38+03:00

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В Воронеже завершается масштабный проект Дни культуры районов Воронежской области. 13 июля свои культурные достижения представит воронежцам Терновский район.

В воскресенье, 14 июля с творческой программой выступят таловцы. В 13.00 в Центральном парке откроется выставка-ярмарка «На Таловских просторах. Культура, искусство, ремесло». На ней воронежцы узнают о достопримечательностях Таловского района, туристических объектах и интересных местах, увидят работы таловских мастеров, примут участие в мастер-классах от народных умельцев. На площадке «Я говорю с тобой стихами» местные поэты представят свое творчество. Фотовыставки покажут снимки православных святынь и красот природы района, а на экспозиции «Ба! знакомые все лица!», посвященной Году театра, гости узнают о земляках, известных актерах театра и кино, которые родились и делали свои первые творческие шаги в Таловском районе. Во время чайного шоу можно продегустировать травяные чаи, узнать о полезных свойствах растений таловской земли. Для детворы будут работать интерактивные площадки и мастера аквагрима.

В 14.00 в Зеленом театре лучшие коллективы и исполнители района представят концертную программу «Мой Таловский край, ты любовь и отрада!». Вход свободный.

Проект Дни культуры районов Воронежской области продолжался три года: первые районы показали свои достижения весной 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU