2019-07-11T13:33:32+03:00
Звезды

Воронежцев напоят чаем с терновым вареньем

На день культуры приглашает Терновский район
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В Воронеже завершается масштабный проект Дни культуры районов Воронежской области.

В субботу, 13 июля, жители столицы Черноземья познакомятся с историей и культурой Терновского района. В 13.00 на площадке у Зеленого театра в Центральном парке откроется выставка-ярмарка, на которой можно поучаствовать в играх и конкурсах, частушечном батле, мастер-классам по изготовлению корзин, кукол-оберегов, глиняных игрушек, посмотреть дефиле вязаных нарядов. Мастерицы музея под открытым небом «Кудель» покажут процесс изготовления пуховых изделий. Мастера декоративно-прикладного творчества представят кованые ножи, изделия из бумажной лозы, бисера, джутовой филиграни, а литературный клуб - произведения терновских писателей и поэтов. В гастрономической лавке можно будет угоститься вареньем из терна и чаем на травах.

В 14.00 в Зеленом театре пройдет концерт «С Россией ты связан душой, Терновский край родной». В программе примут участие лучшие коллективы и исполнители района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже продолжают искать записи и свидетелей смертельного ДТП на Московском проспекте
В Воронеже пройдет горячая линия Росреестра по использованию эскроу-счетов
В Воронежской области ребенку с травмой ноги отказали в оказании помощи
В Воронежской области построят сыродельный завод
Осиротевшие после аварии на воронежской трассе дети, могут оказаться в детдоме
Звериное селфи: Воронежский заповедник показал необычный снимок лосихи
Воронежцы присоединились к флешмобу Bottle Cap Challenge
Под Воронежем один брат убил в драке другого
В Воронеже пожилой мужчина потерял сознание и упал на тротуар
Обманом и запугиванием мошенники выудили из воронежцев больше миллиона рублей
В Воронеже компания парней попала в ДТП со столбом
Работа сенатора Сергея Лукина в Совете Федерации заслужила высокую оценку
Мошенники сулят воронежцам выплаты от Фонда социального страхования
Росмолодежь выделит Воронежскому опорному университету 1,75 миллиона рублей
Воронежцев научили делать кукол – неразлучников
Банк УРАЛСИБ предлагает новую дебетовую карту «Прибыль»
В Воронеже водителю кроссовера выписали крупный штраф за выезд на полосу встречного движения
В Воронеже на Адмиралтейской площади прошел боксерский флешмоб
Подвал воронежской многоэтажки тонет в канализационных стоках из-за бесхозного колодца
Санврачи значительно обновили список воронежских пляжей, где не следует отдыхать
В дни игр «Факела» в Воронеже будут перекрывать улицу