Воронежцев напоят чаем с терновым вареньем

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-11T13:33:32+03:00

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В Воронеже завершается масштабный проект Дни культуры районов Воронежской области.

В субботу, 13 июля, жители столицы Черноземья познакомятся с историей и культурой Терновского района. В 13.00 на площадке у Зеленого театра в Центральном парке откроется выставка-ярмарка, на которой можно поучаствовать в играх и конкурсах, частушечном батле, мастер-классам по изготовлению корзин, кукол-оберегов, глиняных игрушек, посмотреть дефиле вязаных нарядов. Мастерицы музея под открытым небом «Кудель» покажут процесс изготовления пуховых изделий. Мастера декоративно-прикладного творчества представят кованые ножи, изделия из бумажной лозы, бисера, джутовой филиграни, а литературный клуб - произведения терновских писателей и поэтов. В гастрономической лавке можно будет угоститься вареньем из терна и чаем на травах.

В 14.00 в Зеленом театре пройдет концерт «С Россией ты связан душой, Терновский край родной». В программе примут участие лучшие коллективы и исполнители района.

ИСТОЧНИК KP.RU