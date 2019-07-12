2019-07-12T10:26:35+03:00
Общество

Воронежская квартира попала в список самых дорогих ЦФО на вторичном рынке

Москву и Московскую область в расчет не брали
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Так выглядит воронежская квартира. Фото: портал "Циан".Так выглядит воронежская квартира. Фото: портал "Циан".
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Аналитики портала "Циан" выбрали самые дорогие квартиры Центрального федерального округа. Рассматривали вторичный рынок. Таунхаусы и дома в расчет не брали. Москву и Московскую область оставили за скобками - очевидно, что десятка самых дорогих квартир в ЦФО полностью состояла бы из лотов, расположенных в этих субъектах.

Тем временем самые недешевые предложения нашли в Белгородской области (45 миллионов рублей), Тверской (40 миллионов) и Тульской (33 миллиона). Ну а четвертое место списка досталось нашему региону. Самая дорогая квартира Воронежа стоит 32 миллиона рублей. Дом стоит на улице Пятницкого. Площадь квартиры - 200 квадратных метров, оформлена она а-ля Эрмитаж. В стоимость также входит паркинг на две машины.

Чуть раньше мы показали вам тройку самых дорогих квартир Воронежа по версии других аналитиков. Кстати, что вообще происходит сейчас на рынке недвижимости в Воронеже? Оказывается, он далек от состояния покоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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