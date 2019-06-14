2019-06-14T13:34:35+03:00
Общество

Риэлторы: "В Воронеже есть веские причины для подорожания недвижимости"

Изменения в законодательстве подтолкнут цены вверх на 12-15% относительно конца 2018
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Застройщики будут переписывать цены на квартиры.Застройщики будут переписывать цены на квартиры.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Во время подготовки материала о самых дорогих квартирах Воронежа мы задались вопросом: а что вообще происходит сейчас на рынке недвижимости? Оказывается, он далек от состояния покоя. Президент «Гильдии риэлторов Черноземья» Наталия Колесникова выделила предпосылки для роста спроса на жилье.

- Подешевевшая в прошлом году ипотека сыграла роль сильнейшего катализатора, и количество выданных ипотечных кредитов приблизилось к историческому максимуму. Также одной из причин покупки жилья послужило уменьшение доходности банковских вкладов. Банки снизили проценты по депозитам на 1 - 1,5%. Получается, что, кроме как в недвижимость, деньги вложить некуда. Также на спрос повлияло изменение в законодательстве в строительной отрасли.

Речь идет о замене долевого строительства на проектное. Напомним, с 1 июля застройщики могут получить деньги покупателей только после того, как объект будет сдан. До этого время средства будут храниться на специальных счетах.

- Все эти причины, рассматриваемые по отдельности, не смогли бы сыграть столь значимую роль в изменении рыночной ситуации. Однако в совокупности они привели не только к повышению спроса на недвижимость, но также и к некоторому росту цен, - отмечает Наталия Колесникова.

Что будет с ценами на квартиры дальше?

- Есть веские причины и для дальнейшего подорожания недвижимости в регионе. Большинство застройщиков понимают, что им придется переписывать ценники на построенное и продаваемое ими жилье, повышая цены на 12-15% относительно уровня декабря 2018 года. Основа такого роста - законодательные ограничения, на которые застройщики будут вынуждены реагировать, перекладывая часть возросшей финансовой нагрузки на покупателей, - заключает Наталия Колесникова. - Что касается вторичного жилья, то по средним показателям стоимость квартир уже сейчас выросла на 4-6% с начала года в зависимости от района города. В Центральном рост был значительный, а вот в Левобережном цена за квадратный метр снизилась на 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области мужчина убил брата из-за пачки сигарет
Спасатели предупреждают воронежцев о грозе, граде и порывистом ветре
Под Воронежем соседка ударила двухлетнего ребенка по лицу
В Воронежской области отремонтируют в 3 раза больше дорог, чем в прошлом году
Желание покататься привело жителя Воронежской области как минимум к двум угонам
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Скидка 30% на онлайн переводы Western Union»
Больше чем на полмесяца изменятся маршруты двух воронежских троллейбусов
Уволенная продавщица обчистила кассу в магазине в Воронежской области
Жительница Воронежской области убила бывшего ударом ножа
В Воронеже в мае подешевели огурцы, помидоры и телевизоры
Воронежская полиция: "Погибший в ДТП водитель мопеда мог быть пьян"
Неудачный обгон стал причиной массовой аварии с двумя пострадавшими в Воронеже