Риэлторы: "В Воронеже есть веские причины для подорожания недвижимости"

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-14T13:34:35+03:00

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Во время подготовки материала о самых дорогих квартирах Воронежа мы задались вопросом: а что вообще происходит сейчас на рынке недвижимости? Оказывается, он далек от состояния покоя. Президент «Гильдии риэлторов Черноземья» Наталия Колесникова выделила предпосылки для роста спроса на жилье.

- Подешевевшая в прошлом году ипотека сыграла роль сильнейшего катализатора, и количество выданных ипотечных кредитов приблизилось к историческому максимуму. Также одной из причин покупки жилья послужило уменьшение доходности банковских вкладов. Банки снизили проценты по депозитам на 1 - 1,5%. Получается, что, кроме как в недвижимость, деньги вложить некуда. Также на спрос повлияло изменение в законодательстве в строительной отрасли.

Речь идет о замене долевого строительства на проектное. Напомним, с 1 июля застройщики могут получить деньги покупателей только после того, как объект будет сдан. До этого время средства будут храниться на специальных счетах.

- Все эти причины, рассматриваемые по отдельности, не смогли бы сыграть столь значимую роль в изменении рыночной ситуации. Однако в совокупности они привели не только к повышению спроса на недвижимость, но также и к некоторому росту цен, - отмечает Наталия Колесникова.

Что будет с ценами на квартиры дальше?

- Есть веские причины и для дальнейшего подорожания недвижимости в регионе. Большинство застройщиков понимают, что им придется переписывать ценники на построенное и продаваемое ими жилье, повышая цены на 12-15% относительно уровня декабря 2018 года. Основа такого роста - законодательные ограничения, на которые застройщики будут вынуждены реагировать, перекладывая часть возросшей финансовой нагрузки на покупателей, - заключает Наталия Колесникова. - Что касается вторичного жилья, то по средним показателям стоимость квартир уже сейчас выросла на 4-6% с начала года в зависимости от района города. В Центральном рост был значительный, а вот в Левобережном цена за квадратный метр снизилась на 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU