Сколько стоит самая дорогая квартира Воронежа

СЕГОДНЯ 15:29 2019-06-11T15:35:54+03:00

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Представители сервиса "Авито-Недвижимость" назвали тройку самых дорогих квартир Воронежа. Ожидаемо, все объекты из списка находятся в центре.

На третьем месте - трехкомнатная квартира площадью 180 кв. м. Цена ее - 25 миллионов рублей. Дом находится рядом с Петровским сквером. В квартире есть системы кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции, сауна и баня-бочка. Приятным бонусом будет гараж площадью 68 кв. метров.

Трехкомнатная квартира. "Авито-Недвижимость".

Серебряную медаль получает пятикомнатная квартира площадью 229 кв. м. И она совсем рядом с предыдущим лотом - на улице 20-летия ВЛКСМ. За квартиру с автономным отоплением, системой кондиционирования, горизонтальной звукоизоляцией и отличным видом просят 28,3 миллиона рублей.

Интерьеры пятикомнатной квартиры. "Авито-Недвижимость".

Золотая медаль этого соревнования досталась пятикомнатной квартире на улице Карла Маркса. Площадь объекта - 245 кв. м. Хотят за него 29 миллионов рублей. В квартире есть кухня-столовая, гостиная с камином, две гардеробные, кабинет, джакузи, а также несколько лоджий и балконов. Риэлторы добавляют, что в доме проживают "статусные люди".

ИСТОЧНИК KP.RU