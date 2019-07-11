2019-07-11T16:43:25+03:00
Общество

В Воронеже на неделю отключат фонтан на проспекте Революции

Это связано с реконструкцией площади Победы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

С 11 июля в центре Воронежа отключат фонтан. Неделею не будет работать водный объект на проспекте Революции, расположенный недалеко от площади Победы. Собственно ограничения как раз связаны с реконструкцией площади: отключение необходимо для выноса подрядчиком сетей коммуникации, сообщили в мэрии.

В ближайшие дни в Воронеже ожидаются дожди, так что горожане легко переживут без фонтана.

Напомни, на работы на площади Победы потратят 167,5 млн рублей, реконструкция должна завершиться до 1 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кровавую резню из-за жены устроил в Воронеже сотрудник посольства США
В ВГУ пройдет цикл лекций о классической музыке
В Воронеже автомобильному вору не повезло дважды
С 11 на 12 июля в Воронеже будут ремонтировать пять улиц
В Воронежской области будут судить двух парней, убивших таксистку из-за машины
В Воронеже суд продлил арест руководителя автосалона "Гаус"
В Воронеже двухлетний малыш один ушел на улицу
Воронежская Облдума приняла закон об ответственном обращении с животными
Воронежское сельхоз предприятие оштрафовали за «неправильное» зерно на 50 тыс рублей
Сотрудники воронежского авиазавода ожидают массового сокращения
В Воронеже продолжают искать записи и свидетелей смертельного ДТП на Московском проспекте
В Воронеже пройдет горячая линия Росреестра по использованию эскроу-счетов