В Воронеже на неделю отключат фонтан на проспекте Революции
Это связано с реконструкцией площади Победы
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 11 июля в центре Воронежа отключат фонтан. Неделею не будет работать водный объект на проспекте Революции, расположенный недалеко от площади Победы. Собственно ограничения как раз связаны с реконструкцией площади: отключение необходимо для выноса подрядчиком сетей коммуникации, сообщили в мэрии.
В ближайшие дни в Воронеже ожидаются дожди, так что горожане легко переживут без фонтана.
Напомни, на работы на площади Победы потратят 167,5 млн рублей, реконструкция должна завершиться до 1 мая 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU