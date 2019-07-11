В Воронеже на неделю отключат фонтан на проспекте Революции

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-11T16:43:25+03:00

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С 11 июля в центре Воронежа отключат фонтан. Неделею не будет работать водный объект на проспекте Революции, расположенный недалеко от площади Победы. Собственно ограничения как раз связаны с реконструкцией площади: отключение необходимо для выноса подрядчиком сетей коммуникации, сообщили в мэрии.

В ближайшие дни в Воронеже ожидаются дожди, так что горожане легко переживут без фонтана.

Напомни, на работы на площади Победы потратят 167,5 млн рублей, реконструкция должна завершиться до 1 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU