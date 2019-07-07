Не забывайте зонтик: на рабочей неделе в Воронеже почти каждый день будут идти дожди
Вот такое непонятное лето! На рабочей неделе в Воронеже почти ежедневно ожидаются дожди. Осадки принесет юго-западный ветер. Будет тепло - днем термометры будут показывать +20...+23 всю неделю.
В понедельник, 8 июля, ожидается гроза. Громыхать начнет еще в ночь. Днем дождь продолжится и плюс 20-21.
Во вторник, 9 июля, воронежцев ждет небольшой дождик и плюс 22.
В среду, 10 июля, снова дождь и плюс 20.
В ночь на четверг, 11 июля, опять ожидается гроза. Днем дождь и до плюс 22.
В пятницу, 12 июля, до плюс 20 и снова небольшой дождик.
Пока синоптики прогнозируют осадки и на следующих выходных. Но как известно, делать длительные прогнозы - дело неблагодарное.
Но зонтик не забывайте!
ИСТОЧНИК KP.RU