Не забывайте зонтик: на рабочей неделе в Воронеже почти каждый день будут идти дожди

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-07T16:11:51+03:00

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Вот такое непонятное лето! На рабочей неделе в Воронеже почти ежедневно ожидаются дожди. Осадки принесет юго-западный ветер. Будет тепло - днем термометры будут показывать +20...+23 всю неделю.

В понедельник, 8 июля, ожидается гроза. Громыхать начнет еще в ночь. Днем дождь продолжится и плюс 20-21.

Во вторник, 9 июля, воронежцев ждет небольшой дождик и плюс 22.

В среду, 10 июля, снова дождь и плюс 20.

В ночь на четверг, 11 июля, опять ожидается гроза. Днем дождь и до плюс 22.

В пятницу, 12 июля, до плюс 20 и снова небольшой дождик.

Пока синоптики прогнозируют осадки и на следующих выходных. Но как известно, делать длительные прогнозы - дело неблагодарное.

Но зонтик не забывайте!

ИСТОЧНИК KP.RU