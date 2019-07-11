В Воронеже продолжают искать записи и свидетелей смертельного ДТП на Московском проспекте

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-11T14:53:09+03:00

Они могут пролить свет на подробности трагической гибели 19-летнего парня, сбитого на пешеходном переходе

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6 июля у дома № 170А на Московском проспекте «Мерседес» сбил пешехода. В результате ДТП 18-летний водитель и его 16-летний пассажир попали больницу, а 19-летний пешеход скончался на месте от полученных травм. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

- На данный момент дело находится в процессе производства, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Воронежской области. - Ведется поиск свидетелей, их допросы. Назначен ряд экспертиз, проводятся все необходимые следственные действия. К сожалению, из-за тайны следствия мы не можем раскрыть информацию о количестве допрошенных и их показаниях.

Родственники и знакомые водителя «Мерседеса» сейчас разыскивают записи момента аварии или свидетелей ДТП, которые могут подтвердить факт помехи со стороны другого автомобиля. По их мнению, это может снизить вину.

- Сведения о машине, которая могла подрезать «Мерседес», будут проверяться, - заверили в пресс-службе регионального ГУ МВД. - Следствие старается выяснить все детали аварии. Информации о возможном переквалифицировании дела под другую статью на данный момент не поступало. Если второй водитель действительно присутствовал, и это подтвердят записи с камер и свидетельства очевидцев, в его отношении также будет заведено уголовное дело.

На данный момент любая информация об аварии имеет ценность. Если вы обладаете ей, звоните в управление МВД по Воронежской области по номеру (473) 251-12-16 или в приемную управления: 251-12-38.

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ИСТОЧНИК KP.RU