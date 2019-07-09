«Невыносимо осознавать, что Димы больше нет»: друзья о воронежце, сбитом «Мерседесом» на переходе

В Воронеже разыскивают свидетелей ДТП, которое случилось 6 июля на Московском проспекте. Водитель «Мерседеса» сбил насмерть 19-летнего пешехода. Затем иномарка слетела с эстакады и загорелась. Через пару дней сразу в нескольких городских сообществах во «ВКонтакте» появился пост от лица знакомого водителя «Мерседеса», с призывом найти за вознаграждение очевидцев или записи момента аварии.

По словам автора публикации, парень не имел большого опыта в вождении, поэтому он «не понял, как вести себя в такой ситуации». Кроме того, в посте сказано, что автомобиль подрезал «шашечник», из-за чего водитель мог потерять управление. По словам автора сообщения, предоставленные записи помогут уменьшить вину.

- Я преподавала у Димы на втором курсе, на направлении «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», куда поступают сильные, отобранные студенты с самыми высокими баллами, - говорит одна из преподавателей факультета ПММ ВГУ Ирина Воронина. - Я не судья, но смириться с потерей не могу. Меня шокируют попытки найти оправдания. Мы все эти дни ходим просто подавленные.

В обсуждении этой темы люди разделились. Кто-то пишет, что оправдать водителя невозможно и не нужно. Остальные считают необходимым дождаться официального ответа от МВД, которое занимается выяснением всех деталей аварии.

- Мы с Димой учились вместе с пятого класса, потом вместе в одной группе университета, - вспоминает подруга погибшего. - Он отличался справедливостью и силой духа, легко относился к любым трудностям, обладал невероятным умом. Дима для нас не только друг, а еще и брат. Терять настолько близких людей еще тяжелее…

Друг погибшего парня Илья добавляет:

- Дима был умным и талантливым парнем. Он увлекался спортом - футболом и волейболом, имел золотую медаль ГТО. В университете часто с ним встречались, обсуждали насущные проблемы, планы, перспективы. Невыносимо больно осознавать, что такого человека больше нет с нами. В вопросе оправдания я не могу быть объективен. Превышение скорости там налицо, отсутствие опыта и привело к трагедии. Но я не думаю, что допустимо оправдывать водителя.

В Интернете также появлялась информация о том, что перед «Мерседесом» до наезда на пешехода выскочил другой автомобиль. Из-за этого молодой водитель мог не справиться с управлением.

- Я не была на месте аварии, узнала о ней вчера, - говорит сестра водителя «Мерседеса». - У меня сложилась такая картина: брат ехал прямо на мост, другая машина то ли перестраивалась, то ли подрезала. Это спровоцировало брата тормозить, из-за чего на дороге его унесло вправо, а затем и на пешеходный переход, где был парень. Я уверена, и все говорят, что запись ДТП есть, но никто ее не хочет показывать! Мне очень жалко! Я плачу от того, что произошло.

Напомним, авария произошла 6 июля, примерно в 20.10, на Московском проспекте у дома № 117А. Автомобиль «Мерседес» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе молодого человека, после чего слетел с эстакады, протаранил несколько ограждений и загорелся. По данным полиции, в результате аварии погиб 19-летний пешеход, а 18-летний водитель и его 16-летний пассажир были доставлены в больницу с травмами. Как сообщают знакомые, сейчас водитель переведен из реанимации в обычную палату, его жизни ничто не угрожает. Пассажир находится дома, с ним все в порядке. Тем временем правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».