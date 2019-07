Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова стала героиней сериала

Олимпийский канал МОК показал трейлер сериала All Around. Проект покажет обычную жизнь трех гимнасток высокого уровня: россиянки Ангелины Мельниковой, американки Морган Херд и китаянки Чэнь Илэ. Авторы обещают глубокое погружение в мир этого вида спорта.

- Весь год вы сможете наблюдать за тем, как мы живем своей обычной жизнью, тренируемся и мечтаем о золоте в Токио-2020! - представила проект Мельникова в своем Instagram. - Это очень важно для меня! Ну кто же не мечтает хоть раз в жизни сняться в фильме?

Судя по трейлеру, многие сцены, касающиеся российской гимнастки, сняты в Воронеже. Показ сериала начнется 6 августа.

All Around New Series Trailer Olympic Channel.Follow three of the world s top gymnasts as they balance life as teenagers with dreams of winning gold at Tokyo 2020. Through unprecedented access on a global scale never before attempted, All Around shines a light on the challenges and dedication that elite female gymnasts face on their journey to reaching the top of the Olympic podium. Featuring the United States Morgan Hurd, Russian Federation s Angelina Melnikova and China s Chen Yile, the year-long documentary series launches on Tuesday, 6 August 2019 on olympicchannel.com. Keep up-to-date with all things Artistic Gymnastics: https://oly.ch/ArtGym Subscribe to the official Olympic channel here & hit the bell! : http://bit.ly/SubscribeOlympic Visit the Olympic Channel, where the Games never end: http://www.olympicchannel.com