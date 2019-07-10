2019-07-10T10:35:40+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области несколько дней искал свою машину по райцентру

К поискам подключилась полиция
Виктор ПАВЛОВ
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Хороший был вечер! 59-летний житель Россошанского района пришел в гости к друзьям и выпил так много, что наутро не смог вспомнить, где оставил машину (и как вообще оказался дома). Через какое-то время пошел в полицию с просьбой отыскать "четырнадцатую" - решил, что ее все-таки угнали.

Стражи порядка выяснили, что на похожей машине катается по Россоши 23-летний местный житель. В итоге автомобиль нашли под окнами его дома. Оказалось, что парень заметил, как хозяин оставил "Ладу" с ключами в замке зажигания, и не смог удержаться от искушения.

Молодого человека задержали, за угон без цели хищения ему грозит до пяти лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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