Заработал светофор на смертельно опасном воронежском переходе

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-08T19:17:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцы наконец-таки могут перейти улицу 9 Января без особого риска для жизни. Рядом с оживленным перекрестком с улицей Торпедо заработал недавно установленный светофор. В городском управлении транспорта поняли, что каждый день промедления грозит новыми ДТП, и оперативно подключили объект.

Одна из аварий произошла в середине мая: сбили 14-летнюю школьницу. Пострадавшая рассказала "КП", что теперь "обходит эту дорогу стороной".

Кстати, новый светофорный объект недавно появился в нескольких остановках от этого места. Его разместили рядом с "Макдональдсом" на 9 Января. Жители квартала с народным названием "Новый Бомбей" после открытия развязки вынуждены были делать большой крюк, чтобы попасть к себе домой со стороны центра. Теперь это неудобство исчезнет (как и отчаянные нарушители, срезающие через две сплошные).

ИСТОЧНИК KP.RU