2019-07-08T02:19:11+03:00
Спорт

Сергей Оборин: «Уступили «Торпедо» в «физике», но не в желании и самоотдаче»

Главный тренер воронежского «Факела» уверен в потенциале своей команды [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Сергей Оборин надеется, что новый состав "Факела" быстро сыграется.Сергей Оборин надеется, что новый состав "Факела" быстро сыграется.Фото: с сайта ФК "Факел"
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После поражения от московского «Торпедо» - 0:1 главный тренер «Факела» Сергей Оборин держался очень спокойно и уверенно:

- Мы уступили только по физическому состоянию. У «Торпедо» была более длинная подготовительная проблема, сохранился костяк, который точечно усиливали. Наши футболисты в отдельных эпизодах не успевали за гостями. Но зато мы совершенно точно не проиграли в желании и самоотдаче.

- Что с травмированным Мазуровым?

- По горячим следам трудно сказать. Возможно, потребуется более глубокое медицинское обследование.

- Пухов сильно расстроился, что не забил?

- Молодой парень проводил свой первый матч в ФНЛ, жутко переволновался. По оборонительным действиям Пухов задание выполнил. Кстати, во втором тайме в защите мы внесли корректировки, в первой половине матча неправильно играли. А вот с действиями в атаке Роман не справился. Но потенциал у него очень хороший.

- Успели ли заявить Лихачева (Михаил – 22-летний защитник, два сезона игравший в московском «Спартаке», а весной – в «Тюмени» - Ред.)?

- Лихачева пока заявить не успели.

- Тренерский состав уже окончательно сформирован?

- Нет, еще не окончательно.

07.07.2019 Послематчевый комментарий Сергея Оборина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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