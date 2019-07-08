2019-07-08T01:24:04+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» едва не сорвал победный дебют главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича

Первый матч наша команда проиграла, но смотрелась достойно [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Исход матча решил гол Ивана Сергеева.Исход матча решил гол Ивана Сергеева.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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Дебютный матч воронежской команды в сезоне превратился в проверку на прочность всех – футболистов, зрителей и группы поддержки из-за мощного дождя. Девчонки Ice Cherry теперь, видимо, будут работать на два фронта – и на «Буран», и на «Факел». Они долго мокли, ожидая отмашки, разрешавшей выступать. Зато потом зажгли по полной. Дальше все было как обычно – фото команд перед матчем, гимн, и зрители начали знакомиться с очередной версией «Факела».

Ice Cherry зажгли не по-детски. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Ice Cherry зажгли не по-детски.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Вот и открыт новый сезон! Фото: Юрий КОЗЛОВ

Вот и открыт новый сезон!Фото: Юрий КОЗЛОВ

Многого от команды любители футбола, которые были в теме, не ждали – команду опять формировали с бору по сосенки, да еще и в последний момент. В первом тайме «Факел» ничем не удивил – в основном, оборонялся. Другое дело, что и «Торпедо» особо ничем не напрягало. Первый острый момент создали воронежцы - Мазуров после прорыва по правому флангу отдавал пас Букия, но Темури опередил защитник. И тут же Воробьев чуть не занес мяч в ворота. В конце тайма выглянуло солнце, засияла радуга, но дождь продолжался.

Радуга при дожде - такое не часто увидишь. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Радуга при дожде - такое не часто увидишь.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Во втором тайме торпедовцы по-прежнему владели территориальным преимуществом, но заиграли еще острее. Может, им помогло то, что дождь прекратился. Да еще в самом начале тайма травму получил очень активный Мазуров - его увели с поля, за этим процессом внимательно наблюдал бывший капитан воронежцев, а ныне торпедовец Игорь Лебеденко. Тут еще и фанаты москвичей зажгли не по-детски – с их трибуны повалил страшный дым.

Бывший капитан "Факела" Лебеденко наблюдает, как уводят с поля травмированного Мазурова. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Бывший капитан "Факела" Лебеденко наблюдает, как уводят с поля травмированного Мазурова.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Жуткий черный дым повалил во втором тайме с торпедовской трибуны. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Жуткий черный дым повалил во втором тайме с торпедовской трибуны.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Затем после слаломного прохода одного из игроков москвичей только Бучнев преградил мячу путь в ворота. «Факел» ответил еще более остро. Бучнев выбил мяч через все поле и вывел Хлебородова на свидание с вратарем «Торпедо». Переиграть Цыгана Иван не сумел.

Фанаты "Факела", как всегда, вели себя активно. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Фанаты "Факела", как всегда, вели себя активно.Фото: Юрий КОЗЛОВ

И вскоре гости устроили «обратку». После углового защитники «Факела» слишком вольготно давали пасовать в своей штрафной, и Сергеев этим воспользовался – 0:1. После этого торпедовцы бросились отмечать гол к своему главному тренеру Сергею Игнашевичу, который вскоре с довольным видом изрядно хлебнул воды из бутылочки - отлегло от сердца, все-таки дебют.

Сергей Игнашевич весь матч простоял под проливным дождем. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сергей Игнашевич весь матч простоял под проливным дождем.Фото: Юрий КОЗЛОВ

И снова зарядил дождь. Но уже в добавленные к матчу четыре минуты воронежцы заиграли так, что если б с начала принялись за дело подобным образом, выигрыш никуда бы не делся. Пухов бил в перекладину, потом Цыган отбил еще один удар с убойной позиции. Капитан «Факела» Воробьев хитро его перебрасывал. Нет, все бесполезно.

У «Факела» в итоге «баранка». Но команда завоевала главное – уважение болельщиков. После матча многие зрители расходились довольные зрелищем, говоря, что с таким подходом к делу победы нашей команды со временем придут.

Другие матчи тура закончились так:

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Шинник» (Ярославль) 1:2

«Луч» (Владивосток) – «Химки» (Химки) 2:5

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Томь» (Томск) 0:2

«Текстильщик» (Иваново) – «Енисей» (Красноярск) 0:1

«Мордовия» (Саранск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) 0:1

«Авангард» (Курск) - «Ротор» (Волгоград) 0:3

«Чайка» (Песчанокопское) – «Чертаново» (Москва) 0:1

И последняя игра тура, закончившаяся позже всех - «Балтика» (Калининград) – «Спартак-2» (Москва) – 0:1.

Таким образом, «Факел» среди аутсайдеров, но не на последнем месте. Все еще впереди!

Матч "Факел" - "Торпедо" 7 июля 2019 года.Ассоциация "Футбольный клуб "Факел" Воронеж"

ИСТОЧНИК KP.RU

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