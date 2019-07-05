Причину обрушения лесов в центре Воронежа, из-за чего пострадали два человека, выяснят в Следственном комитете

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-05T13:48:09+03:00

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В региональном Следственном комитете проверят, при каких обстоятельствах в четверг, 4 июля, рухнули строительные леса перед зданием областного диагностического центра на улице Пушкинской.

Напомним, по информации регионального департамента здравоохранения, работники Липецкой подрядной организации, которые выиграли торги на ремонт фасада, грубо нарушили правила безопасности. В результате падения лесов получили травмы рабочий, который и должен был их закрепить, как следует, и прохожая. Мужчина получил ушиб пятки, а женщину – черепно-мозговую травму

- Наши сотрудники проводят доследственную проверку, в ходе которой выясняют обстоятельства ЧП. По ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU